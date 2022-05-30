Один человек погиб при взрыве газового баллона в автомобиле в Брянске

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В Брянске один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле, который был припаркован у здания местного госуниверситета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что взрыв произошел в понедельник, 30 мая, примерно в 09:00.

"По предварительным данным, в припаркованном автомобиле взорвался газовый баллон. Погиб водитель автомобиля 1962 года рождения. Еще два человека получили ранения, один из которых госпитализирован в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также специальных и спасательных служб. Их деятельность координирует заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

Ранее снаряд к противотанковому гранатомету взорвался в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах. В результате происшествия пострадали двое прохожих.

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