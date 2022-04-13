Названа причина взрыва газа в гаражном кооперативе в Подольске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В гаражном кооперативе "Поляна" в подмосковном Подольске взорвался кислородный баллон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на АО "Мособлгаз".

Там уточнили, что информация о хлопке на Симферопольской улице, владении 20, поступила в 17:33. На место происшествия была направлена аварийная бригада АО "Мособлгаз".

"Два человека пострадали, помощь оказана на месте без госпитализации", – говорится в сообщении.

О взрыве газа в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска стало известно ранее. В результате случившегося были разрушены три гаража. Сообщалось, что погибших в результате нет, но под завалами еще могут находиться люди. На их поиски были направлены кинологи.

