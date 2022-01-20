Хлопок произошел на заводе в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал Mash Siberia

На Купинском молочном комбинате в Новосибирской области произошел хлопок, сообщает ТАСС.

Как уточнили в региональной прокуратуре, это случилось при ремонте холодильного оборудования. В результате ЧП пострадали три человека.

Надзорное ведомство проводит проверку по факту соблюдения правил охраны труда.

Ранее взрыв газового баллона произошел в Дзержинске. Горение за хлопком не последовало, однако обрушились внутренние перегородки кухни и частично – одна из несущих стен.

В результате инцидента пострадал один человек. Задымление, согласно версии ведомства, стало следствием неосторожного обращения с баллоном.