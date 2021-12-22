Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Дагестане

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Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Каспийске, в результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

"Взрыв газовоздушной смеси раздался в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома в Каспийске. Ожоги получили три человека. Они доставлены в Махачкалинскую больницу", – говорится в сообщении.

В ЕДДС отметили, что в результате взрыва был поврежден оконный проем в квартире, где находился его эпицентр. Несущие конструкции здания остались целы, пожара не последовало. В Оперативном штабе ЧП рассматривают несколько версий произошедшего.

"Рассматриваются различные версии случившегося. Приоритетные – неисправность газового котла, а также нарушение жильцами правил безопасной эксплуатации газового оборудования", – заявили специалисты.

Ранее один человек скончался и трое пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале. ЧП произошло на улице Амет-Хана Султана. В ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что в доме началось возгорание, строение частично разрушено.