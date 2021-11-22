В Махачкале произошел взрыв газа в частном доме

В Махачкале произошел взрыв газа в частном доме, в результате которого, по предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Дагестану.

"Информация о хлопке газовоздушной смеси в частном двухэтажном доме поступила в 15:17. Инцидент произошел по адресу улица Амет-Хана Султана, 3А", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в доме началось возгорание, строение частично разрушено.

Ранее четверо детей пострадали в результате взрыва газа в частном жилом доме в городе Гудермесе.

До этого в Симферополе в жилой девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. В результате взрыва выбило окна, был поврежден фасад здания. При этом погибших и пострадавших не было.