Многоэтажное здание обрушилось в Лагосе – СМИ

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В крупнейшем городе Нигерии Лагосе обрушилось многоэтажное здание, сообщает местная газета Punch.

"25-этажное здание обрушилось в районе Икойи. Отделение государственного управления по ЧС в Лагосе следит за ситуацией", – заявил представитель ведомства.

Отмечается, что здание находилось в фазе строительства. На данный момент работы по разбору завалов ведут бригады спасательных служб. О точном количестве пострадавших пока неизвестно.

Ранее в центре грузинского Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного корпуса. Местные жители перед обрушением слышали хлопок. В результате спасли ребенка и мужчину, их госпитализировали.

