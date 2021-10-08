В МВД Грузии назвали возможную причину обрушения дома в Батуми

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Ремонт, который велся на первом этаже дома в Батуми, мог стать причиной его частичного обрушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Вахтанга Гомелаури.

"По нашей информации, на первом этаже владелец осуществлял ремонтные работы. Я не могу утверждать, это сделает следствие, но, возможно, разрушение несущей стены могло и стать причиной обвала дома. Ведется расследование, если это будет так, то к ответственности будут привлечены люди", – пояснил Гомелаури.

Также глава МВД исключил версию взрыва бытового газа в доме. По его словам, момент разрушения здания, зафиксированный на камерах, уже изучили следователи и пришли к выводам, что это произошло не в результате взрыва.

Как отметил Гомелаури, уголовное дело в связи со случившимся возбуждено по части 2 статьи 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.

8 октября в центре грузинского Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного корпуса. Местные жители сообщали, что перед обрушением слышали хлопок.