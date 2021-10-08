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Москва 24

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В мире

16:28

Под завалами дома в Батуми могут находиться 10–15 человек

происшествия за рубежом

Фото: Москва 24

Предположительно, 10–15 человек находятся под завалами обрушившейся части жилого дома в Батуми. Двое из них вышли на контакт, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Вахтанга Гомелаури.

Также известно о спасении двоих детей и мужчины. Они госпитализированы. Общее число пострадавших и попавших под завалы людей не уточняется.

Ранее сообщалось, что в центре грузинского Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного корпуса. Местные жители сообщали, что перед обрушением слышали хлопок.

Исполняющая обязанности мэра города Лела Сурманидзе заявляла, что причиной взрыва могла стать утечка газа. Однако рассматриваются и другие версии.

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