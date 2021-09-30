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Происшествия

15:15

Мать и трое детей пострадали при хлопке газа в доме под Саратовом

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Следователи проводят проверку по факту хлопка газа в доме в Саратовской области, в результате чего пострадали женщина и трое ее детей, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло 29 сентября около 21:30 (20:30 по московскому времени) в частном домовладении по улице Новой в селе Пушкино Советского района.

В доме на тот момент находился 34-летний хозяин, его 23-летняя супруга и трое их детей – девочки в возрасте одного и трех лет и двухлетний мальчик. Женщину и детей доставили в лечебное учреждение.

У матери и одного ребенка около 10% ожогов тела, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У другого ребенка ожоги около 20%, он в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина не пострадал.

Выяснилось, что в доме установлен газовый баллон, подключенный к котлу. По предварительным данным, из-за неплотного присоединения шланга баллона к котлу могла произойти утечка газа и скопление газовоздушной смести.

Хлопок произошел в момент, когда женщина попыталась зажечь котел.

Ранее взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Верхней Пышме в Свердловской области. Инцидент произошел в 5-этажном многоквартирном доме. До прибытия спасателей из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей.

До этого взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области. В результате сгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров, разрушений в доме нет. Пострадали два человека.

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