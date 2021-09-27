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Происшествия

11:39

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме под Пензой

происшествия

Фото: penza.sledcom.ru

Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в городе Сердобске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Прокуратура проводит проверку исполнения жилищного законодательства", – отметили в ведомстве.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, в доме было всего 16 квартир, поэтому у него не было управляющей компании – жильцы должны были самостоятельно заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями, в том числе и с газоснабжающей, с целью обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Инцидент произошел утром 27 сентября в двухэтажном жилом доме, расположенном в Сердобске по адресу улица Ленина, дом 247. В результате сгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров, разрушений в доме нет. Пятерых жильцов удалось спасти, два человека пострадали. Мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

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