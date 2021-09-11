СК возбудил дело по факту гибели двух человек при взрыве в доме под Ельцом

05:53
Фото: сайт СУ СК РФ по Липецкой области
В материале уточняется, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"По факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в поселке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело", – подтвердили в СК.
По информации следователей, в субботу, 11 сентября, случилось частичное обрушение стены 16-квартирного дома на улице Школьная. Позднее спасатели нашли под завалами тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки.
В ведомстве отметили, что в качестве предварительной причины обрушения рассматривается хлопок бытового газа в центральной части здания.
На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Обстоятельства случившегося уточняются.
Сигнал о хлопке газа был получен экстренными службами в 00:52 по московскому времени. Взрыв случился в двухэтажном многоквартирном доме №24 по улице Школьной в поселке Солидарность.
По данным МЧС, в результате случившегося произошло частичное обрушение стены здания. Кроме того, был полностью разрушен один подъезд дома.
Сообщалось также, что под завалами были найдены тела двух погибших.
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