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Происшествия

05:53

СК возбудил дело по факту гибели двух человек при взрыве в доме под Ельцом

происшествия регионы

Фото: сайт СУ СК РФ по Липецкой области

Видео: телеграм-канал "Mash"

Следственный комитет открыл уголовное дело после гибели двух человек при взрыве газа в жилом доме под Ельцом в Липецкой области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СК.

В материале уточняется, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"По факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в поселке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело", – подтвердили в СК.

По информации следователей, в субботу, 11 сентября, случилось частичное обрушение стены 16-квартирного дома на улице Школьная. Позднее спасатели нашли под завалами тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки.

В ведомстве отметили, что в качестве предварительной причины обрушения рассматривается хлопок бытового газа в центральной части здания.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Обстоятельства случившегося уточняются.

Сигнал о хлопке газа был получен экстренными службами в 00:52 по московскому времени. Взрыв случился в двухэтажном многоквартирном доме №24 по улице Школьной в поселке Солидарность.

По данным МЧС, в результате случившегося произошло частичное обрушение стены здания. Кроме того, был полностью разрушен один подъезд дома.

Сообщалось также, что под завалами были найдены тела двух погибших.

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