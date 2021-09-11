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Происшествия

04:38

Тело второго погибшего нашли под завалами дома под Ельцом

происшествия регионы

Видео: телеграм-канал "Mash"

Тело второго погибшего обнаружили под завалами дома под Ельцом в Липецкой области, где произошел взрыв. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя экстренных служб.

Сообщается, что второй жертвой взрыва стал ребенок.

Ранее стало известно, что из-под завалов дома было извлечено тело женщины. Позднее в МЧС подтвердили информацию о погибшем в результате взрыва.

Сигнал о хлопке газа был получен экстренными службами в 00:52 по московскому времени. Взрыв случился в двухэтажном многоквартирном доме №24 по улице Школьной в поселке Солидарность.

В результате случившегося произошло частичное обрушение стены здания. Кроме того, был полностью разрушен один подъезд дома.

По предварительным данным, взрыв мог произойти по причине утечки газа в одной из квартир из-за неисправности газового оборудования.

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