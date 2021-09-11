Тело женщины извлекли из-под завалов дома под Ельцом, где произошел взрыв

Фото: телеграм-канал "Mash"

Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме под Ельцом в Липецкой области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение экстренных служб.

Уточняется, что из-под завалов было извлечено тело женщины.

По информации представителя МЧС, в результате взрыва оказался полностью разрушен один подъезд дома. При этом шесть человек были госпитализированы.

Сигнал о взрыве был получен экстренными службами в 00:52 по московскому времени. Уточнялось, что хлопок случился в двухэтажном многоквартирном доме №24 по улице Школьной.

Как отмечали в МЧС, в результате случившегося произошло частичное обрушение стены дома.

По предварительным данным, взрыв мог произойти по причине утечки газа в одной из квартир из-за неисправности газового оборудования.

Уточнялось, что под завалами остаются люди. Их точное число на данный момент неизвестно.