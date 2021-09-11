Взрыв газа произошел в жилом доме в Ельце

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Елец Липецкой области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС.

Известно, что сигнал о хлопке газа был получен экстренными службами в 00:52 по московскому времени. Взрыв случился в двухэтажном здании.

В результате случившегося произошло частичное обрушение стены, уточнили в МЧС.

"Погибшие и пострадавшие устанавливаются", – добавили в пресс-службе.

Ранее взрыв прогремел в жилом здании в Ногинске. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По последним данным, в результате случившегося погибли семь человек. Кроме того, еще 22 человека пострадали.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.