Взрыв газа произошел в жилом доме в Ельце

02:21
Фото: Москва 24/Мария Касатина
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Елец Липецкой области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС.
Известно, что сигнал о хлопке газа был получен экстренными службами в 00:52 по московскому времени. Взрыв случился в двухэтажном здании.
В результате случившегося произошло частичное обрушение стены, уточнили в МЧС.
"Погибшие и пострадавшие устанавливаются", – добавили в пресс-службе.
Ранее взрыв прогремел в жилом здании в Ногинске. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По последним данным, в результате случившегося погибли семь человек. Кроме того, еще 22 человека пострадали.
Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.
Жители дома в Ногинске, где произошел взрыв, начали возвращаться за своими вещами
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