После взрыва газа в Ногинске пострадали 22 человека, из них четыре ребенка – ГУ МЧС

20:18
Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
После взрыва газа в Ногинске пострадали 22 человека, четверо из них – дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
"В ходе разбора завалов спасателями МЧС России были обнаружены тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализированы шесть человек", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте взрыва завершили аварийно-спасательные работы.
"В результате чрезвычайной ситуации произошло обрушение перекрытий с четвертого по первый этаж многоэтажного дома, а также частичное разрушение пятого этажа. Повреждено 17 квартир, из них семь квартир разрушено полностью. Всего в девятиэтажном панельном доме 72 квартиры", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что перед спасателями, прибывшими на место, стояла задача эвакуировать жильцов дома. Из-за обрушений для многих выход на улицу был заблокирован. Из пострадавшего подъезда людей спасали с помощью пожарных автолестниц.
Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано 467 человек и 114 единиц техники, в том числе от МЧС России 268 человек и 55 единиц техники.
Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.
Жители дома в Ногинске, где произошел взрыв, начали возвращаться за своими вещами
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