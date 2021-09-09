После взрыва газа в Ногинске пострадали 22 человека, из них четыре ребенка – ГУ МЧС

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После взрыва газа в Ногинске пострадали 22 человека, четверо из них – дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

"В ходе разбора завалов спасателями МЧС России были обнаружены тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализированы шесть человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте взрыва завершили аварийно-спасательные работы.

"В результате чрезвычайной ситуации произошло обрушение перекрытий с четвертого по первый этаж многоэтажного дома, а также частичное разрушение пятого этажа. Повреждено 17 квартир, из них семь квартир разрушено полностью. Всего в девятиэтажном панельном доме 72 квартиры", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что перед спасателями, прибывшими на место, стояла задача эвакуировать жильцов дома. Из-за обрушений для многих выход на улицу был заблокирован. Из пострадавшего подъезда людей спасали с помощью пожарных автолестниц.

Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано 467 человек и 114 единиц техники, в том числе от МЧС России 268 человек и 55 единиц техники.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.