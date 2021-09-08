Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Ногинске

08:21 (обновлено 08.09.2021 10:05)
Фото: ГСУ СК по Московской области
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске, сообщает пресс-служба СК.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Ранее проверку после ЧП организовала прокуратура.
Взрыв газа случился в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Взрыв произошел на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате случившегося произошло обрушение нескольких этажей.
В результате произошедшего пострадали 4 человека. Под завалами могут находиться еще двое пострадавших.
Позднее в МЧС сообщили, что число пострадавших увеличилось до пяти.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.
На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь.
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ногинске
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