Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Ногинске

Фото: ГСУ СК по Московской области

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске, сообщает пресс-служба СК.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Ранее проверку после ЧП организовала прокуратура.

Взрыв газа случился в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Взрыв произошел на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате случившегося произошло обрушение нескольких этажей.

В результате произошедшего пострадали 4 человека. Под завалами могут находиться еще двое пострадавших.

Позднее в МЧС сообщили, что число пострадавших увеличилось до пяти.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь.

