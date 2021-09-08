Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ногинске

08:14 (обновлено 08.09.2021 09:54)
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске пострадали четыре человека, еще двое могут находиться под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Пострадавших на данный момент четверо: мужчина 1977 года рождения, женщина 1972 года рождения и двое детей в возрасте пяти и 11 лет", – рассказал собеседник агентства.
Кроме того, под завалами могут находиться еще двое пострадавших. В экстренных службах уточнили, что из дома были эвакуированя более 170 человек.
"Эвакуация завершена. Всего эвакуированы более 170 человек", – рассказали в службах.
Как сообщает РИА Новости, в подмосковном главке МЧС подтвердили информацию, что в результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Взрыв газа случился в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Взрыв произошел на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате случившегося произошло обрушение второго, частично четвертого этажей здания.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.
Сообщалось, что после взрыва были спасены три человека. В их числе – двое детей.
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