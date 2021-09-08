Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08:14 (обновлено 08.09.2021 09:54)

Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ногинске

происшествия

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске пострадали четыре человека, еще двое могут находиться под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Пострадавших на данный момент четверо: мужчина 1977 года рождения, женщина 1972 года рождения и двое детей в возрасте пяти и 11 лет", – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, под завалами могут находиться еще двое пострадавших. В экстренных службах уточнили, что из дома были эвакуированя более 170 человек.

"Эвакуация завершена. Всего эвакуированы более 170 человек", – рассказали в службах.

Как сообщает РИА Новости, в подмосковном главке МЧС подтвердили информацию, что в результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Взрыв газа случился в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Взрыв произошел на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате случившегося произошло обрушение второго, частично четвертого этажей здания.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Сообщалось, что после взрыва были спасены три человека. В их числе – двое детей.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать