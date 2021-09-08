Одного взрослого и двоих детей спасли после взрыва газа в Ногинске

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Три человека спасли после взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в МЧС.

Там уточнили, что в числе спасенных – двое детей.

Также известно, что несколько человек пострадали при взрыве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа", – пояснили источники.

Уточняется, что в данный момент спасатели производят разбор завалов на месте ЧП.

По информации источника, в результате взрыва были повреждены минимум шесть квартир.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь.

