Появилось видео с места взрыва газа в Ногинске

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Появилось видео с места взрыва газа в жилой многоэтажке в Подмосковье.

Взрыв бытового газа произошел на улице 28 июня в городском округе Богородский. В результате случившегося произошло частичное обрушение конструкций на втором и третьем этажах.

Как сообщает ТАСС, в результате произошедшего есть пострадавшие, однако точное количество не называется. Предполагается, что под завалами могут находиться люди. Спасатели приступили к разбору завалов.

Ранее два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Тверской области.

Взрыв произошел в Красном холме под Тверью на первом этаже жилого дома на Заводском переулке, доме 5. При взрыве обрушилась часть внешней стены с первого по второй этаж.