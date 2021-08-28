На юго-востоке Франции три человека пострадали при взрыве на судне – СМИ

16:17
Фото: ТАСС/Franck Castel/Starface via ZUMA Press
Во французском порту Йере произошел мощный взрыв на судне, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Уточняется, что одного из пострадавших доставили в больницу города Тулона с тяжелыми ожогами.
Телеканал передает, что взрыв на судне длиной от восьми до девяти метров произошел во время заправки, там начался пожар. На место происшествия прибыли спасатели, сообщили пожарные службы департамента Вара. Тушением занимаются 30 человек.
Для предотвращения распространения пламени на другие лодки горящее судно отбуксировали от порта. Два близлежащих парусных судна были повреждены.
Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за взрыва газа пострадали двое детей. Их состояние остается тяжелым.
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