Количество погибших при взрывах в Казахстане увеличилось до 13

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Количество погибших при взрывах в Жамбылской области Казахстана увеличилось до 13, сообщает МЧС республики.

"На месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", – говорится в сообщении пресс-службы.

МВД страны сообщает, что в районе продолжается ликвидация последствий взрывов. Въезд на его территорию разрешен только машинам спецслужб.

"Круглосуточная служба и патрулирование сотрудников департамента полиции Жамбылской области по ликвидации последствий взрыва продолжаются. Всего было сделано 7 рейсов, перевезено около 3000 человек. Автодороги в район остаются закрытыми, въезжать могут только автомашины спецслужб", – говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия продолжают работу специальный отряд быстрого реагирования, саперы и кинологи с поисковыми собаками.

Возгорание возле одного из складов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошло 26 августа около 19:00 по местному времени. В общей сложности прогремело 10 взрывов. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 13 человек. 100 – получили ранения. Большинство из них – спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, тела трех погибших остаются неопознанными. Поиски трех пропавших без вести человек продолжаются.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по жертвам взрывов на складах военной части.