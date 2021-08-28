Президент Казахстана объявил 29 августа днем национального траура по жертвам взрывов

Фото: Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по жертвам взрывов на складах военной части. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", – написал Токаев.

Возгорание возле одного из складов в Казахстане произошло 26 августа около 19:00 по местному времени. Позже прогремел взрыв.

По данным официального представителя МЧС республики Талгата Уали, на складе боеприпасов, где произошли взрывы, хранилось более 500 тонн тротила.

В результате взрывов погибли 12 военнослужащих. В МЧС республики отмечают, что поиски пропавших без вести продолжаются.