Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 12, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

"На месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается", – сообщили в ведомстве.

Возгорание возле одного из складов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошло 26 августа около 19:00 по местному времени. Позже прогремел взрыв.

Официальный представитель МЧС республики Талгат Уали рассказал, что на складе боеприпасов на юге Казахстана, где произошли взрывы, хранилось более 500 тонн тротила.

По состоянию на 27 августа число пострадавших составляет 98 человек.

Первоначально сообщалось о четырех военнослужащих, погибших в результате происшествия. На данный момент количество погибших увеличилось до 12.

В пресс-службе МЧС Казахстана добавили, что поиски пропавших без вести продолжаются.