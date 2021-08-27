Четверо военнослужащих погибли при взрыве на складе воинской части в Казахстане

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В Казахстане загорелся воинский склад
Четверо военнослужащих стали жертвами произошедших взрывов на складе воинской части на юге Казахстана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны страны Нурлана Ермекбаева.
Глава Минобороны уточнил, что еще несколько человек не выходят на связь после случившегося. Информации об их местонахождении пока нет.
В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, 26 августа около 19:00 по местному времени произошло возгорание возле одного из складов. Из-за пожара прогремел взрыв неустановленных предметов.
В результате случившегося пострадали 60 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
По последним данным, 28 пострадавших продолжают оставаться в больницах. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. О самочувствии остальных информации нет.
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