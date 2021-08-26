Взрыв произошел на территории воинской части в Казахстане

В Казахстане на военном складе прогремел мощный взрыв

В Казахстане произошел взрыв на территории воинской части в городе Тараз, его причиной стало возгорание возле одного из армейских складов. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 по московскому времени. – Прим. ред.) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание тушат пожарные команды воинской части с использованием гусеничных пожарных машин совместно с пожарными расчетами департамента по чрезвычайным ситуациям.

"Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева", – уточнили в военном ведомстве.

Сам Шпекбаев, прибывший на место происшествия, распорядился провести эвакуацию жителей домов, расположенных вблизи воинской части.

"На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов", – цитирует Шпекбаева ТАСС.