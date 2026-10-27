Стартовал финальный этап регистрации на спартакиаду "Мой спортивный район"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи могут присоединиться к спартакиаде "Мой спортивный район": открыта регистрация на окружные соревнования по плаванию, а также продолжается прием заявок на турниры по шашкам и шахматам. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проект объединяет участников разных возрастов. Состязания проходят сначала в округах Москвы, а затем на городском уровне. Ближайшими состоятся соревнования по шашкам, они пройдут 14 и 15 ноября. Подать заявку на участие можно до 11 ноября.

Шахматные турниры, создающие уникальную атмосферу больших интеллектуальных праздников в каждом округе и собирающие самую широкую по возрасту аудиторию, запланированы на 21 и 22 ноября. Регистрация на них продлится до 18 ноября.

Пловцы будут соревноваться 28 и 29 ноября, а желающим выйти на старт необходимо зарегистрироваться до 25 ноября. Отмечается, что плавание должно стать хорошей кульминацией сезона для каждого, кто предпочитает личные рекорды командной борьбе.

Окружные этапы по легкой атлетике, мини-футболу и волейболу уже завершились. В этих дисциплинах выступили более 7 тысяч человек, теперь участникам предстоит бороться за результаты на городском уровне. Ближайшие матчи по мини-футболу пройдут 31 октября и 1 ноября. Волейбольные встречи назначены на 7–8, 14–15 и 21–22 ноября.

В календаре спартакиады также предусмотрены состязания по бадминтону и настольному теннису. Турнир по бадминтону состоится 31 октября и 1 ноября, а соревнования по настольному теннису – 4, 7 и 8 ноября. По итогам окружных этапов участники смогут побороться за выход на городские соревнования: бадминтонный этап запланирован на 28–29 ноября, а настольный теннис – на 5–6 декабря.

Чтобы принять участие в спартакиаде, нужно выбрать вид спорта, найти свой округ и заполнить заявку на окружной этап на официальном портале проекта.

Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что спартакиада дает жителям возможность попробовать свои силы в разных спортивных дисциплинах и почувствовать атмосферу соревнований.

По его словам, городские инициативы делают занятия спортом доступнее, помогают находить новые увлечения и объединяют москвичей вокруг активного образа жизни. Важную роль играет и поддержка болельщиков, особенно родных и близких участников. Горбенко выразил надежду, что число желающих будет расти, а спорт останется интересным и доступным для всех.

Организатором выступает департамент спорта Москвы. Спартакиада соответствует задачам государственных программ "Развитие физической культуры и спорта" и "Спорт России". Одна из целей этих программ – к 2030 году довести долю граждан, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, до 70%.

Для достижения этой цели в столице развивают спортивную инфраструктуру в шаговой доступности и поддерживают семьи с детьми. Отдельное внимание уделяется вовлечению в спортивное сообщество участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики объявила, что чемпионат мира по этому виду спорта пройдет в Москве в 2030 году. Россия впервые с 2022 года получила право организовать крупное международное соревнование по олимпийскому виду спорта. Москва уже принимала чемпионат мира по тяжелой атлетике в 1975, 1980 и 1983 годах.

