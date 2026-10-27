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27 октября, 22:07

Экономика

Производитель Nivea заявил, что не планирует уходить из России

Фото: 123RF.com/tupungato

Немецкий производитель косметики Beiersdorf, выпускающий продукцию под брендом Nivea, не планирует уходить из России. Об этом сообщил генеральный директор компании Винсент Варнери.

"Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам", – цитирует его РИА Новости.

Варнери указал, что стратегия компании в отношении страны остается неизменной. Присутствие на российском рынке помогает защитить бренд Nivea, который Beiersdorf продает здесь с 1906 года.

Глава компании также отметил, что "коммерческий конфликт" между российским подразделением Beiersdorf и местным партнером повлиял на результаты третьего квартала. Сейчас ситуация урегулирована, и работа компании вернулась в привычное русло.

Ранее шведская компания IKEA продлила действие товарного знака IKEA Family в России до сентября 2036 года. Срок действия исключительного права истекал в сентябре 2026 года.

Под маркой IKEA Family в России разрешено продавать мебель, зеркала, товары для дома и кухни, посуду, ковры, игрушки, одежду, обувь и парфюмерию.

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