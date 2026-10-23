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23 октября, 10:55

Экономика

LG подала заявку на регистрацию товарного знака линейки смарт-экранов в РФ

Фото: ТАСС/EPA/ALLISON DINNER

Южнокорейская компания LG Electronics подала заявку на регистрацию товарного знака StanbyME Beam. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявка касается линейки портативных беспроводных смарт-экранов. Документ поступил 16 октября 2026 года, а сведения о нем опубликовали 20 октября.

Обозначение представляет собой черную надпись StanbyME Beam. После регистрации компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг.

Ранее компания Samsung зарегистрировала в России два товарных знака – Spatial Signage и OLED. Заявки на них поступили в Роспатент из Республики Корея в декабре 2025 года и марте 2026 года.

Оба обозначения относятся к одному классу Международной классификации товаров и услуг, включающему телевизоры и светодиодные дисплеи.

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