LG подала заявку на регистрацию товарного знака линейки смарт-экранов в РФ

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Южнокорейская компания LG Electronics подала заявку на регистрацию товарного знака StanbyME Beam. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявка касается линейки портативных беспроводных смарт-экранов. Документ поступил 16 октября 2026 года, а сведения о нем опубликовали 20 октября.

Обозначение представляет собой черную надпись StanbyME Beam. После регистрации компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг.

Ранее компания Samsung зарегистрировала в России два товарных знака – Spatial Signage и OLED. Заявки на них поступили в Роспатент из Республики Корея в декабре 2025 года и марте 2026 года.

Оба обозначения относятся к одному классу Международной классификации товаров и услуг, включающему телевизоры и светодиодные дисплеи.