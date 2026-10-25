Фигуристка Ксения Синицына выиграла второй этап Гран-при России в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Фигуристка Ксения Синицына победила во втором этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Турнир прошел в Санкт-Петербурге. Мероприятие завершится 25 октября. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 205,34 балла. Второе место заняла Вероника Яметова с результатом 199,84 балла. Третьей стала Дина Хуснутдинова – у нее 197,05 балла.

Синицына завоевала бронзу чемпионата России 2024 года, победила в командном турнире юношеских Олимпийских игр и выиграла серебро в личном зачете того же турнира. Кроме того, в 2024 году она также получила бронзовую медаль финала Гран-при России.

Ранее фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов заняли первое место среди спортивных пар на стартовом этапе Гран-при России. Соревнования проходили в Казани. Второе место заняли Таисия Щербинина и Артем Петров, а тройку лидеров замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.