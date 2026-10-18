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18 октября, 17:22

Спорт

Фигурист Семененко выиграл первый этап Гран-при России

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Фигурист Евгений Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России в соревнованиях одиночников. Турнир проходит в Казани, сообщает ТАСС.

По сумме двух программ спортсмен набрал 296,13 балла (100,20 за короткую и 195,93 за произвольную).

Второе место занял Андрей Мозалев с результатом 252,16 балла (98,13 + 154,03). Замкнул тройку призеров Артем Ковалев, набравший 247,88 балла (81,56 + 166,32).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при в Финляндии.

Это произошло после того, как французская пара Луиза Эрхард и Маттиа Пеллегри снялась с турнира. На квоту Бойкова и Козловский были первыми в очереди за счет успешного выступления на турнире Kinoshita Group Cup.

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