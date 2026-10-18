18 октября, 17:22Спорт
Фигурист Семененко выиграл первый этап Гран-при России
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Фигурист Евгений Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России в соревнованиях одиночников. Турнир проходит в Казани, сообщает ТАСС.
По сумме двух программ спортсмен набрал 296,13 балла (100,20 за короткую и 195,93 за произвольную).
Второе место занял Андрей Мозалев с результатом 252,16 балла (98,13 + 154,03). Замкнул тройку призеров Артем Ковалев, набравший 247,88 балла (81,56 + 166,32).
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при в Финляндии.
Это произошло после того, как французская пара Луиза Эрхард и Маттиа Пеллегри снялась с турнира. На квоту Бойкова и Козловский были первыми в очереди за счет успешного выступления на турнире Kinoshita Group Cup.