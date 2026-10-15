Фигуристы Трусова и Семененко получили приглашения на этап Гран-при в Китае

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Международный союз конькобежцев (ISU) пригласил российских фигуристов Александру Игнатову (до замужества – Трусова. – Прим. ред.) и Евгения Семененко на этап Гран-при в Китае. Об этом ТАСС рассказал генсекретарь Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Коган.

Соревнования состоятся в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.

В начале октября Трусова одержала победу на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. За короткую и произвольную программы она в сумме заработала 226,01 балла. Серебро взяла представительница Республики Корея Ким Ю Чжэ. Ее совокупный результат – 209,20 балла.

При этом до того Трусова завоевала серебро на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио в одиночном катании. По сумме двух программ россиянка получила 221,06 балла. Первое место у японки Мао Симады, которая набрала 231,32 балла.

