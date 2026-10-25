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25 октября, 14:44

Политика

Путин назвал глупой политику Европы по отказу от всего российского

Фото: kremlin.ru

Политика европейских стран, направленная на отказ от всего российского, оказалась нежизнеспособной. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Жизнь показала, что так не работает. Это глупо, просто глупо", – отметил глава государства.

При этом российский сжиженный природный газ (СПГ) по-прежнему занимает около 20% европейского рынка. По словам Путина, Россия не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу – решение прекратить их принимать приняли сами европейские страны, которые продолжают планировать отказ и от оставшихся поставок.

Глава государства также обратил внимание на экономические трудности европейских стран. В частности, дефицит бюджета Франции составляет 5,1%, а Бельгии – 5,2%. Кроме того, государственный долг Италии достиг 139%.

Путин отметил и снижение промышленного производства в ведущих экономиках Европы по сравнению с 2021 годом. В Германии этот показатель, по приведенным президентом данным, снизился в пределах от 1,5% до 5,2%. По его словам, происходящее наносит ущерб экономике еврозоны.

Отдельно президент высказался о переходе на зеленую энергетику. По его мнению, он должен проходить постепенно, с учетом готовности стран и доступности альтернативных источников энергии, а также рациональности и экономической целесообразности принимаемых решений.

Путин добавил, что некоторые западные компании уходили с российского рынка под давлением правительств западноевропейских стран, хотя сами не хотели этого делать. Россия, по его словам, старается создавать благоприятные условия для иностранных компаний, которые решили остаться.

Между тем, в сентябре Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа на 60% по сравнению с августом. Закупки обошлись европейским странам в 615 миллионов евро, причем 72% физических объемов приняли французские порты.

При этом ЕС продолжает курс на полный отказ от российского газа. Импорт СПГ по долгосрочным контрактам планируется запретить с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с осени того же года.

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