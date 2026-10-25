На 89-м году жизни умер бард и композитор Петр Старчик

Фото: youtube.com/907aaa

Советский и российский бард и композитор Петр Старчик умер в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

"Вчера не стало Петра", – сказала собеседница агентства.

Старчик родился 8 августа 1938 года в Рузаевке Мордовской АССР. Первую песню на стихи Александра Пушкина он написал в 1955 году. Всего музыкант создал около двух тысяч песен на стихи русских и зарубежных поэтов, в том числе Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Максимилиана Волошина и Варлама Шаламова.

С 1970-х годов Старчик выступал на квартирных концертах, исполняя песни под собственный аккомпанемент на гитаре или фортепиано. В годы перестройки он получил возможность выступать перед более широкой аудиторией. В 1995 году вышел альбом "Порука добра", составленный из записей домашних концертов начала 1980-х годов.