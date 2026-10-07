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07 октября, 15:55

Культура

Умер певец Фредди Джексон, исполнивший хит You Are My Lady

Фото: ТАСС/Zuma/Julie Rogers

Американский R&B- и соул-певец Фредди Джексон ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом сообщила его семья в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"Фредди был больше, чем легендарный голос. Он был добрым и щедрым человеком, который всем сердцем любил своих поклонников, семью, друзей и музыку", – отметили его родственники в сообщении.

При этом в настоящий момент причина его смерти не называется.

Джексон сотрудничал с группой Mystic Merlin и певицей Мелбой Мур, а сольную карьеру он начал в 1980-х годах. Одними из его наиболее известных работ являются композиции You Are My Lady, Have You Ever Loved Somebody, Rock Me Tonight (For Old Times Sake) и Jam Tonight.

Кроме того, с 1985 по 1992 год 19 треков музыканта вошли в первую десятку R&B-чарта – 10 заняли первое место. Также в 1986 году он получил две номинации на премию Grammy как лучший новый исполнитель и за лучшее мужское вокальное R&B-исполнение.

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