ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины

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Российские военные в ночь на 25 октября продолжили наносить удары по объектам, задействованным в обеспечении украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Харькове поражены логистический центр "Эпицентр", распределительный центр военных грузов и терминал "Васищево". На этих объектах хранились военное имущество и продукция двойного назначения, предназначенные для украинских военных.

Кроме того, в море поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ в порт Черноморск. Российская армия также продолжила наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах украинских войск.

Ранее российская армия нанесла удар по Чернигову. Целью стал транспортно-логистический центр компании "Авиэйшн нью технолоджис", где хранились дроны, комплектующие к ним, военно-техническое имущество и грузы двойного назначения для нужд ВСУ.