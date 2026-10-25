Собянин: стартовала проходка тоннеля между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Даниловском районе Москвы начали строить соединительный тоннель между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тоннелепроходческому щиту "Эсмина" предстоит проложить однопутный тоннель длиной более 565 метров от монтажной камеры у Замоскворецкого радиуса в сторону станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии. Работы ведут в пойме Москвы-реки, максимальная глубина заложения тоннеля составит 23,8 метра.

Проходка осложняется гидрогеологическими условиями. Щиту предстоит работать преимущественно в насыпных грунтах, водонасыщенных песках разной крупности и твердых глинах оксфордского яруса. Кроме того, на пути находятся плотная городская застройка и разветвленная сеть подземных коммуникаций. Специалисты будут постоянно следить за состоянием зданий и инженерных сетей в зоне проведения работ.

Параллельно продолжается строительство станций первого участка Бирюлевской линии. Завершить его планируют в 2028 году.

Новая линия свяжет Большую кольцевую, Московское центральное кольцо, Троицкую и Замоскворецкую линии метро. Почти 300 тысяч жителей трех районов столицы смогут пользоваться новыми станциями в пешеходно-транспортной доступности.

Ранее Собянин сообщил, что на станции "Сосенки" Троицкой линии метро начались монолитные работы – один из ключевых этапов стройки, когда формируется несущий каркас комплекса: стены, колонны, перекрытия и платформы. Левый перегонный тоннель между "Новомосковской" и "Сосенками" уже пройден, а на правом работает щит "Татьяна", преодолевший почти две трети пути.