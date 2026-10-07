Собянин: шесть лет назад поезд "Москва-2020" впервые вышел на Кольцевую линию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть лет назад, в октябре 2020 года, на Кольцевую линию метро впервые вышел технологичный поезд "Москва-2020". Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, уже в июне 2021-го обновление парка линии было полностью завершено, сейчас на ней работают 280 вагонов этой серии.

При создании модели учитывались пожелания пассажиров и машинистов. Например, двери и межвагонные переходы стали шире – 1,6 метра, что позволяет свободнее проходить с багажом или детской коляской. Благодаря сквозному проходу пассажиропотоки равномерно распределяются по составу.

Кроме того, в каждом вагоне работают две мощные климатические установки, а увеличенные экраны с интерактивными картами и маршрутные табло помогают ориентироваться в пути и заранее готовиться к пересадке. Освещение меняется в зависимости от времени суток: утром свет холоднее, а вечером – теплее и переключает на отдых.

Собянин также отметил, что сегодня столичное метро занимает первое место по обновлению поездов среди метрополитенов Европы и Америки. В 2010 году доля новых поездов составляла порядка 13%, сейчас – больше 80%. Согласно Транспортной стратегии, в 2030 году этот показатель превысит 90%.

Вместе с тем в Москве регулярно проверяют корректную работу инфраструктуры метрополитена. Собянин подчеркнул, что безопасность и комфорт пассажиров остаются главным приоритетом. За состоянием путей, тоннелей и станций следят специалисты диагностических поездов. В этом году эти поезда преодолели свыше 26 тысяч километров по тоннелям метро.