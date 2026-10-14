Собянин рассказал о строительстве станции "Сосенки" Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Монолитные работы стартовали на станции "Сосенки" Троицкой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

Он подчеркнул, что это один из главных этапов строительства, в ходе которого происходит формирование основного несущего каркаса станционного комплекса – стен, колонн, перекрытий, платформ и других конструкций.

Также мэр рассказал и о проходке тоннелей. Левый перегонный тоннель между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" уже пройден. На правом работает щит "Татьяна", который преодолел почти две трети намеченного пути.

Станцию "Сосенки" откроют у одноименной деревни, на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032. Она позволит горожанам быстрее добираться до центра из ТиНАО.

Градоначальник добавил, что первые 11 станций Троицкой линии уже открыты для пассажиров. Станции "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк" будут готовы в 2029 году.

Ранее Рублево-Архангельская линия стала первой полностью цифровой веткой столичного метрополитена. 160 технологичных указателей установлены на ее станциях. Они позволяют оперативно выводить актуальную информацию и даже правила поведения в метро.