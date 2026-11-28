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В Москве задержали соучастницу двух эпизодов дистанционного мошенничества с общим ущербом около 6 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу Москвы.

По данным пресс-службы, 65-летний житель района Южное Тушино принял звонок от неизвестных. Под предлогом замены домофона звонившие получили код из его сообщения. Затем с мужчиной связались мошенники, представившиеся работниками различных ведомств.

Они заявили, что от его имени, используя его данные, финансируют противоправную деятельность, и потребовали передать сбережения якобы для декларирования. Введенный в заблуждение москвич на улицах Флотская, Окружная и Кастанаевская отдал приезжавшим курьерам в общей сложности 5,7 миллиона рублей.

Одну из подозреваемых задержали на Пресненской набережной. Ею оказалась 40-летняя жительница столицы. От обманутого москвича она получила 600 тысяч рублей, перевела их в криптовалюту и отправила кураторам.

Впоследствии правоохранители установили причастность задержанной к обману 15-летнего жителя Куркина. Мошенники представились сотрудниками поликлиники и под предлогом записи на диспансеризацию получили от школьника код из СМС. Затем подростка убедили в утечке его персональных данных и обвинили в совершении преступления.

Под давлением злоумышленников несовершеннолетний передал курьеру службы доставки 267 тысяч рублей, принадлежавших его родителям. Подозреваемая забрала деньги у курьера, который не знал о преступлении, и также перевела их в криптовалюту.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейские в Москве задержали 21-летнего пособника телефонных аферистов, которому школьник передал 1,5 миллиона рублей. Мошенники позвонили подростку под видом сотрудников разных ведомств и запугали уголовной ответственностью. Сбережения у него забрали под предлогом "декларирования". Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

