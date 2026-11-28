Фото: MAX/"Прокуратура Ставропольского края"

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Новопавловске Ставропольского края. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

По предварительным данным, возгорание произошло вечером в субботу, 28 ноября. Прокуратура края организовала проверку по факту произошедшего. По данным надзорного ведомства, девочке было пять месяцев, мальчику – два года.

Ранее двое маленьких детей и их дядя погибли при пожаре в частном доме в городе Вяземском Хабаровского края. Отец детей получил ожоги и был госпитализирован.

До этого в Арзамасе ребенок стал виновником пожара в квартире. Оставшись дома один, он решил вскипятить чайник и случайно устроил возгорание. Родители мальчика были на работе.

