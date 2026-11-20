Фото: MAX/"МЧС Хабаровского края"

При пожаре в частном доме в городе Вяземском Хабаровского края погибли двое маленьких детей и их дядя. Отец детей получил ожоги и был доставлен в больницу, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Возгорание началось в пристройке к деревянному дому на улице Смирнова, после чего огонь распространился на жилую часть. Когда пожарные прибыли на место, там также горел газовый баллон.

Выбраться из горящего дома удалось только 25-летнему мужчине. Он получил ожоги рук. Его сыновья четырех и шести лет, а также 19-летний брат погибли.

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на площади 45 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства трагедии. Дознаватели МЧС и сотрудники следственных органов осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и собирают материалы для проведения пожарно-технической экспертизы.

Ранее в станице Кирпильской Краснодарского края произошел взрыв бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали пять человек. Всех их доставили в центральную районную больницу. После взрыва в здании начался пожар.