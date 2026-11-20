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В одном из районов Киева задумались о создании сети уличных туалетов на случай перебоев с коммунальными услугами. Такие сооружения помогут избежать санитарных проблем, если в городе возникнут перебои с подачей электричества и воды, заявил глава Деснянского района Максим Бахматов в интервью украинским СМИ.

По словам чиновника, канализационные насосы не смогут работать при отсутствии электричества. Если же прекратится подача воды, жители не смогут нормально пользоваться домашними санузлами. Поэтому Бахматов предлагает заранее подготовить альтернативную систему.

В качестве примера он привел ситуацию прошлой зимой в киевском микрорайоне Теремки, расположенном в Голосеевском районе. Там, по его словам, канализация замерзла сразу в десяти жилых домах. Жителям пришлось выносить нечистоты на улицу в ведрах.

Бахматов считает, что одними биотуалетами проблему не решить. Вместо этого чиновник предлагает обустраивать обычные уличные туалеты с выгребными ямами. При необходимости их можно оборудовать септиками или специальными накопительными емкостями. При этом порядок использования таких сооружений будет зависеть от самих жильцов.

Глава района также предупредил о возможных перебоях с коммунальными услугами предстоящей зимой. По его прогнозу, на правом берегу Днепра могут возникнуть проблемы с водоснабжением, а на левом – с отоплением. Причиной последних могут стать остановки насосов, обеспечивающих подачу воды в системы теплоснабжения.

Сложности с коммунальной инфраструктурой возникают и в других регионах страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о тяжелой ситуации в Запорожской и Днепропетровской областях.