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Американский лидер Дональд Трамп считает, что Владимир Путин настроен на достижение договоренностей по Украине, и рассчитывает на такую же позицию украинского руководства. Об этом со ссылкой на слова Трампа сообщила журналистка Fox News Айша Хасни в соцсети X.

"Он (президент России Владимир Путин. – Прим. ред.) хочет заключить сделку, и, надеюсь, (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский тоже. Я думаю, что он этого хочет", – привела она слова президента США.

Ранее американский лидер рассказал, что понимает реакцию Путина на атаки Крымского моста. По словам Трампа, он обсуждал произошедшее с российским лидером, который был крайне возмущен действиями Зеленского.

Крымский мост подвергался атакам Вооруженных сил Украины 16 и 17 ноября, а также в ночь на 19 ноября.

После последнего инцидента Путин заявил, что Россия ответит на удары, причем последствия для Киева окажутся значительно болезненнее. Российский лидер также сообщил о планах обеспечить безопасность сухопутного маршрута в Крым через Запорожскую и Херсонскую области и усилить там присутствие российских сил.