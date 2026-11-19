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Умер член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор юридических наук, профессор Михаил Клеандров. Об этом сообщили в Институте государства и права (ИГП) РАН.

Прощание с профессором состоится 21 ноября в 13:00 в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25.

С февраля 2003 по август 2016 года он был судьей Конституционного суда РФ. В ИГП РАН он работал главным научным сотрудником сектора гражданского и предпринимательского права.

В институте отметили его вклад в совершенствование механизма российского правосудия, формирование судейского корпуса, обеспечение независимости и ответственности судей, развитие судейского сообщества. Многолетняя научная и государственная деятельность Клеандрова, по оценке ИГП РАН, "получила высокое признание".

Ему присвоили почетные звания "Заслуженный юрист Российской Федерации" и "Заслуженный деятель науки Российской Федерации". Также он был награжден орденами Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского и другими наградами.

"Коллектив института государства и права Российской академии наук глубоко скорбит о постигшей утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Ивановича Клеандрова", – говорится в сообщении.

В ИГП РАН подчеркнули, что светлая память об ученом, его научном наследии и многолетнем служении отечественной юридической науке навсегда сохранится в сердцах коллектива.