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Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга, сохранит участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщила радиостанция COPE со ссылкой на источник.

Уточняется, что 19 ноября испанец прошел медицинские тесты, и проверка завершилась успешно. Это позволяет теннисисту остаться в числе участников соревнований и не сниматься с турнира.

Поводом для обследования стал матч предыдущего игрового дня. Алькарас обошел россиянина Даниила Медведева, однако во второй партии ему потребовался медицинский перерыв: причиной стали проблемы с бедром. Встречу испанец доигрывал с повязкой на ноге.

Последняя игра Медведева и Алькараса завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу испанца. При этом для россиянина это поражение стало первым на текущих соревнованиях. В заключительном матче группового этапа Медведев сыграет с представителем США Фрэнсисом Тиафо.