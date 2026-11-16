Россиянка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), переиграв в финале украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3 в ночь на 16 ноября. Для 19-летней спортсменки это был дебют на этом соревновании, что не помешало ей не отдать соперницам ни одного сета. О невероятном успехе юной суперзвезды расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: Getty Images/Matthew Stockman

Соперничество России и Украины в финале Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе – взрывоопасная смесь. Но если во многих других видах спорта встречи представителей двух враждующих стран представить сложно, то вот в теннисе это в порядке вещей с самого начала конфликта в 2022 году.

Безусловно, есть особенности протокола для таких событий: в частности, спортсменки не жмут друг другу руки и не появляются на совместных фото. Из-за этого организаторам пришлось изменить традиционную часть церемонии награждения, но главное, что обошлось без серьезных политических эксцессов.

Формула Итогового турнира – восемь лучших теннисисток сезона разделены на две группы, две спортсменки из каждой вышли в полуфинал. При этом действующая первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана отказалась выступить в США по состоянию здоровья.

До финала добрались третья ракетка, 19-летняя россиянка Мирра Андреева, и шестая – 32-летняя украинка Элина Свитолина. Им довелось сыграть еще и в группе, и тогда сильнее оказалась юная суперзвезда – 6:4, 6:0.

Вторая встреча получилась куда более упорной: отдельные геймы длились почти по 10 минут. Свитолина довольно долго втягивалась в матч, упустив свою подачу в самом дебюте, однако затем вернулась в игру и навязала Мирре серьезное сопротивление. Андреевой было тяжело: Элина здорово контратаковала и неплохо оборонялась. Однако класс россиянки в ключевые моменты все же чувствовался: она действовала куда более разнообразно, выдерживала давление и ошибалась реже соперницы.

Первый сет вышел наиболее конкурентным – 7:5 в пользу Андреевой, нервов было потрачено уйма. Во втором украинка поначалу вела 2:1, однако затем Мирра включилась и взяла три гейма подряд. Свитолина после этого зацепила еще один, но юную звезду уже было не остановить – 6:3 и историческая победа, оформленная за 1 час 48 минут.

В последнем розыгрыше финала Андреева достала тяжелейший мяч из угла, который затем полетел свечой, однако Элина ошиблась у сетки, пробив прямо в нее. Мирра в миг победно вскинула руки вверх и побежала на трибуну к своим родным, команде и тренеру Кончите Мартинес.



Фото: Getty Images for WTA/Luke Hales

Под руководством испанского специалиста Мирра в 2026 году проделала сумасшедшую работу: Андреева попала на Итоговый турнир впервые в карьере и взяла его с первой попытки. Помимо этого, в активе уроженки Красноярска победы на "пятисотниках" в Линце и Аделаиде, а также первый в карьере "Большой шлем" – Roland Garros. Всего к 19 годам она выиграла семь турниров в одиночном разряде.

Она стала лишь второй россиянкой, которой покорился Итоговый турнир: первой была Мария Шарапова, причем день в день 22 года назад. Недаром многие находят параллели в их спортивной судьбе. Более того, Мирра стала лишь третьей участницей Итогового турнира с 2003 года, которая не отдала ни одного сета: всех своих соперниц россиянка переигрывала в двух партиях.

Кубок Андреевой вручала одна из самых влиятельных теннисисток в истории Билли Джин Кинг. Помимо этого, на счет Мирре упадет почти 3,37 миллиона долларов призовых (в сумме за карьеру она заработала более 18 миллионов), плюс она получит новенький роскошный Mercedes-AMG SL 55 в эксклюзивном дизайне. Этот автомобиль исполнен в насыщенном фиолетовом оттенке, который вдохновлен цветами WTA, и другого такого на планете не существует.

"Для меня это прекрасная мотивация как можно быстрее получить права. Уверена, что смогу водить сама, или, по крайней мере, буду иногда сигналить. Если не получится, то в моей команде пять человек! Похоже, я навсегда останусь принцессой на пассажирском сиденье", – сказала Мирра во время интервью на церемонии награждения.





Мирра Андреева победительница Итогового турнира WTA Я очень благодарна своей команде за то, что каждый день они помогают мне работать, подталкивают к пределу моих возможностей и заставляют делать то, чего мне порой совсем не хочется. Они напоминают: "Мирра, тебе это действительно нужно". Спасибо, что не позволяете расслабляться, подталкиваете к работе и помогаете не отступать от поставленных целей.

При этом Андреева, пусть и в последнюю очередь, как она сама выразилась, похвалила за победу в Итоговом турнире... саму себя.

"Хочу поблагодарить себя за то, что всегда усердно трудилась, не сдавалась, всегда верила в себя, не брала выходных, работала каждый день и полностью отдавалась своему делу. И просто хочу поблагодарить себя. Без всякой причины", – призналась Мирра на корте.

Отдельно хочется отметить настрой Андреевой, который чувствовался в каждом ее движении. В интервью Sky Sports россиянка призналась, что выходила на арену с одной мыслью: "Если она сегодня победит, то только через мой труп".

Благодаря выступлению на Итоговом турнире Мирра закончит сезон в роли второй ракетки мира, с большими шансами на первую строчку рейтинга WTA в случае успешного начала следующего теннисного года.