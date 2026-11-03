21-летняя россиянка Александра Шубладзе выиграла дебютный матч турнира WTA в Гонконге

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Российская теннисистка Александра Шубладзе вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Гонконге.

В стартовом раунде основной сетки 21-летняя спортсменка, попавшая туда через квалификацию, обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову со счетом 5:7, 6:1, 6:2. Первую партию выиграла соперница, но две следующие остались за Шубладзе.

Для 136-й ракетки мира этот матч стал дебютным в основной сетке турнира WTA. В сентябре 2026 года россиянка победила на соревнованиях WTA 125 – аналоге "Челленджера" ATP, который прошел в китайском Цзиншане. Этот титул у Шубладзе один.

Во втором круге соперницей теннисистки станет победительница пары Елена Приданкина (Россия) – Паула Бадоса (Испания). Турнир в Гонконге продлится до 8 ноября, призовой фонд составит 283 тысячи долларов.

Ранее россиянка Элизабет Абраамян обыграла немку Аннетт Кауфманн в финале чемпионата Европы по настольному теннису в Любляне. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Абраамян стала первой россиянкой, выигравшей европейское первенство в одиночном разряде. До этого лучшим результатом российских спортсменок на чемпионатах Европы в одиночке были бронзовые медали.

Ирина Котихина завоевала ее в 2007 году, а Полина Михайлова – в 2015 году. Среди мужчин лучшим достижением стала бронза Федора Кузьмина в 2009 году.