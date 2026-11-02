02 ноября, 10:34Спорт
Теннисистка Андреева сохранила третью строчку в рейтинге WTA
Фото: ТАСС/VCG
Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила третью строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом пишет "Газета.ру".
В активе 19-летней россиянки 6 306 очков. На протяжении последних двух недель она не принимала участия в турнирах.
Лидером рейтинга по-прежнему является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второе место занимает белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев сохранил пятое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В свою очередь, россиянин Андрей Рублев остался на 22-й строчке.