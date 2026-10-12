Испанец Алькарас проиграл в матче третьего круга "Мастерса" в Шанхае

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Испанец Карлос Алькарас завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае, уступив в матче третьего круга бельгийцу Зизу Бергсу.

Поединок завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Бергса, который не имел номера посева на турнире. Алькарас был посеян под вторым номером.

В четвертом круге бельгиец сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом (15-й номер посева) и монегаском Валантеном Вашро (17-й).

Турнир в Шанхае обладает статусом категории "Мастерс", уступая по значимости лишь состязаниям Большого шлема и итоговому чемпионату ATP. Размер призового фонда соревнований достигает 9,4 миллиона долларов.

Ранее россиянка Мирра Андреева снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Ее место в основной сетке займет американская теннисистка Ива Йович.

В свою очередь, россиянин Карен Хачанов вышел в четвертый круг "Мастерса", обыграв француза Адриана Маннарино. Их встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4.