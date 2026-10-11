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11 октября, 09:08

Спорт

ООН осудило расистские оскорбления в адрес теннисистки Коко Гауфф

Фото: AP Photo/Heather Khalifa

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило расистские оскорбления в отношении американской теннисистки Коко Гауфф, распространенные в интернете. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Поводом для заявления стал эпизод матча третьего круга на турнире в Пекине против китаянки Сунь Синьжань. Во время одного из розыгрышей американка подняла руку и пожаловалась на освещение.

После видеоповтора очко, которое первоначально получила китаянка, было переиграно, его присудили Гауфф. Позднее спортсменка заявила, что получила в соцсетях множество расистских оскорблений.

В ООН назвали расистские высказывания против теннисистки ужасными и свидетельствующими о том, что темнокожие спортсменки становятся мишенью для злобы и оскорблений, связанных с цветом кожи.

"В спорте нет места расистским и сексистским оскорблениям и унижениям. Игроки, тренеры и спортивные организации должны защищать тех, кто подвергается подобным нападкам, а болельщики – давать отпор тем, кто оскверняет спорт расизмом и сексизмом", – дополнили там.

Гауфф завершила борьбу за титул на турнире в Пекине в четвертом круге. Позднее она снялась с соревнования в Ухане, на котором победила в прошлом сезоне.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) выписал московскому клубу ЦСКА штраф в размере 1 миллиона рублей за инцидент с колумбийским нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой.

Это произошло в первом матче полуфинала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Игроки "Краснодара" Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев обвинили фанатов московского клуба в расизме по отношению к колумбийцу.

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